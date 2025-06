Il mare delle radici a Isola delle Femmine l' opera de il Made in Sicily che unisce Sicilia e California

"Il Mare delle Radici", l'opera che unisce Sicilia e California, ha debuttato al Lungomare Vespucci. Creata da Giovanni Callea e Davide Morici, con la maestria del ceramista Domenico Boscia, celebra il mare come simbolo di connessione e identità. In un'epoca in cui le culture si intrecciano sempre più, questo progetto ci invita a riflettere sull'importanza delle radici e dei legami che ci uniscono, anche a distanza. Un viaggio artistico da non perdere!

Il progetto, firmato da il Made in Sicily, ideato da Giovanni Callea e Davide Morici e realizzato dal Maestro ceramista Domenico Boscia, è stato svelato al pubblico lo scorso lunedì 2 giugno presso il nuovo Lungomare Vespucci. L'opera celebra il mare come legame profondo tra Isola delle Femmine e.

