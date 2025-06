Il mare arriva in città storica boutique organizza una sfilata nella via | il programma

Mercoledì 4, il mare si trasferisce in città! La boutique ferrarese ‘Benny dal 1988’ presenta le sue collezioni moda mare 2025 in un evento esclusivo che trasforma via Borgo dei Leoni in una passerella vivace. Un’iniziativa che non solo celebra la moda, ma anche la cultura locale e il commercio di vicinato: un’occasione perfetta per vivere la comunità in un’atmosfera estiva e frizzante! Non mancare!

La via chiude per la sfilata. Mercoledì 4, dalle 18.30 avrà luogo l'evento di presentazione delle collezioni moda mare 2025 della boutique ferrarese ‘Benny dal 1988’ che per la prima volta si svolgerà in via Borgo dei leoni, coinvolgendo le vicine attività e creando un vero e proprio evento lungo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Il mare arriva in città, storica boutique organizza una sfilata nella via: il programma

Leggi anche Arriva l?Amerigo Vespucci c?è il cast di ?Mare Fuori?: «Il veliero è tornato a casa» - L'Amerigo Vespucci torna trionfalmente a casa dopo tre anni di navigazione in tutto il mondo per promuovere il made in Italy.

Segui queste discussioni sui social

Pescherecci contro mostri#fantascienza #mare #oldPost Leggi la discussione

il bruciapelo estivo della sofferenza propiziatoriaMi è giusto così, poco fa, soggiunto il dubbio che io ieri non sia stata sufficientemente comprensiva, palese, cristallina sul fatto immediatamente più importante di questi giorni… ossia c… Leggi la discussione