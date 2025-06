Il manuale del trumpismo in Polonia

In Polonia, il trumpismo trova una nuova casa: Karol Nawrocki è il nuovo presidente, segnando un ulteriore passo nella crescente polarizzazione politica del paese. Con una vittoria risicata, il leader del PiS si inserisce in un contesto europeo sempre più influenzato da dinamiche populiste. Un dato che sorprende? La divisione della società polacca sembra riflettere tensioni simili in altre nazioni, aprendo a interrogativi sul futuro della democrazia in Europa.

Varsavia, dalla nostra inviata. Karol Nawrocki è stato eletto presidente della Polonia con un risultato che conferma ciò che la storia elettorale polacca ha sempre raccontato: la nazione è divisa in due. Il candidato del PiS ha superato il suo rivale, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, di circa un punto, quanto basta per insediarsi al palazzo del presidente su Krakowskie Przedmiescie e avere l’ultima parola su ogni azione del governo guidato da Donald Tusk, che ieri ha annunciato un voto di fiducia in Parlamento per legittimare l’esecutivo nonostante la sconfitta del suo candidato. Se Tusk otterrà la fiducia, la missione di Nawrocki sarà quella di spaccare la maggioranza e andare a elezioni anticipate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il manuale del trumpismo in Polonia

