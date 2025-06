Il Maestro d’orchestra salernitano Bottigliero incanta Cracovia con La Bellezza del Silenzio

Francesco Bottigliero, il maestro d'orchestra salernitano, ha incantato Cracovia con la sua straordinaria capacità di valorizzare il silenzio. In un'epoca in cui il rumore sembra predominare, la sua arte ci ricorda l'importanza della pausa e della riflessione. Con il suo ritorno alla Filarmonica, sta contribuendo a riscoprire la bellezza dei momenti di quiete, un trend sempre più ricercato nel panorama culturale contemporaneo. Non perdere l'occasione di

Il Maestro d’orchestra salernitano Francesco Bottigliero incanta Cracovia con “La Bellezza del Silenzio”

