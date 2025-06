Il lungo addio alla polio | tra focolai invisibili e diplomazia vaccinale

Il lungo addio alla polio segna un capitolo cruciale nella storia della salute pubblica. Mentre in Italia il ricordo si attenua, nel mondo la battaglia continua contro focolai invisibili. Oggi, la diplomazia vaccinale è più che mai essenziale per garantire l'immunità globale. Un dato sorprendente: ogni vaccino somministrato non è solo una protezione, ma un passo verso un futuro libero da malattie. Scopri come la lotta alla polio possa insegnarci a combattere altre sfide sanitar

Sebbene sia per l’Italia un vago ricordo, anche nel nostro Paese c’è stato un tempo in cui bastava una febbre, una gamba che non rispondeva più, e l’invisibile prendeva corpo: era la poliomielite. Negli anni Cinquanta, anche in Italia, questa terribile affezione colpiva senza tregua: ospedali pieni, reparti pediatrici trasformati in stanze d’attesa per un futuro incerto. La poliomielite non urlava: arrivava piano, e lasciava segni profondi. La poliomielite è causata da tre distinti sierotipi di poliovirus: il tipo 1, ancora endemico in Pakistan e Afghanistan; il tipo 2, dichiarato eradicato nel 2015; e il tipo 3, eliminato nel 2019. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il lungo addio alla polio: tra focolai invisibili e diplomazia vaccinale

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il lungo addio, 50 anni dopo: il canto del cigno del noir

movieplayer.it scrive: Scritto da Leigh Brackett, Il lungo addio è tratto dal sesto romanzo di Raymond Chandler, pubblicato nel 1953 ed erede del racconto d'esordio, quel Il grande sonno che era stato trasposto al ...

Profughi ucraini No Vax: "rischio focolai" di Covid, morbillo, poliomielite

Scrive affaritaliani.it: La circolare di Speranza: "Notevoli criticità dovute a basse coperture vaccinali, epidemia di morbillo nel 2019 e focolaio polio ancora in ... oltre che in una lunga storia di esitazione ...

Il lungo addio streaming

Si legge su comingsoon.it: Scopri dove vedere Il lungo addio in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Il lungo addio in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ...