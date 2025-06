Il locale monzese che in un solo giorno ha assunto 8 lavoratori a tempo indeterminato

Un ristorante monzese ha scritto una pagina di speranza, assumendo 8 ragazzi autistici a tempo indeterminato. Pizzaut non è solo un locale: è un simbolo di inclusione che dimostra come il mondo del lavoro possa aprire porte e costruire nuove possibilità. In un periodo in cui la valorizzazione delle diversità è al centro del dibattito sociale, questo gesto rappresenta un modello da seguire per altre realtà. Una vera e propria rivoluzione!

Fare gavetta fra i tavoli del ristorante rappresenta per loro il trampolino di lancio per una nuova vita professionale. E per la loro piena indipendenza. Sono 8 i nuovi contratti di assunzione a tempo indeterminato ad altrettanti ragazzi autistici che il ristorante Pizzaut ha festeggiato nella.

