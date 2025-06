Il Lions club dona defibrillatori alla polizia della Pianura Reggiana

...ora sono pronti a intervenire in caso di emergenze cardiache. Questo gesto non solo migliora la sicurezza pubblica, ma si inserisce in un trend crescente di responsabilità sociale da parte delle associazioni locali. Infatti, il potenziamento dei servizi di emergenza rappresenta una risposta concreta alle necessità delle comunità. Un punto cruciale: saper agire velocemente può salvare vite. La solidarietà è un valore fondamentale!

Correggio (Reggio Emilia), 3 giugno 2025 - I Lions Club “Antonio Allegri” di Correggio e “Rocca Falcona” di Fabbrico hanno avviato un importante progetto a favore della sicurezza della comunità: la donazione di defibrillatori alla polizia locale della Pianura Reggiana. Gli agenti hanno completato un corso di formazione sull’uso del defibrillatore e sul primo soccorso, disponendo di dodici auto di servizio, attualmente sprovviste del dispositivo salvavita. Per rispondere a questa esigenza concreta, i due Lions Club si sono impegnati a donare un defibrillatore ciascuno ogni anno, per sei anni consecutivi, con l’obiettivo di dotare progressivamente tutte le auto della polizia locale dell'apparecchiatura salvavita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Lions club dona defibrillatori alla polizia della Pianura Reggiana

