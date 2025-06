Il lavoro delle maschere Giornata di formazione | Diventi una professione

A Pontedera, il Teatro Era si trasforma in un laboratorio di professioni: una giornata di formazione per le maschere, simbolo vivente della magia teatrale. Imparare a lavorare in squadra è fondamentale non solo per il palcoscenico, ma anche per la vita quotidiana. In un'epoca in cui il lavoro di squadra è più che mai cruciale, queste competenze possono aprire porte inaspettate nel mondo del lavoro. Scopri come il teatro può diventare un trampolino per carriere straordinarie!

PONTEDERA Saper fare squadra, contribuire a rendere piacevole ed efficiente il clima di lavoro, creare un gruppo coeso che possa, insieme, affrontare le criticità quotidiane. Con questi obiettivi il gruppo delle maschere del Teatro Era di Pontedera si è dato appuntamento al Piccolo Teatro Digitale, quella che un tempo è stata sede del palco di via Manzoni l'antenato dell'attuale sipario pontederese. Una giornata di formazione tenuta da Elsa Esposito, uno dei volti che accompagna il pubblico in sala, ma anche una collaboratrice della Mtc Consulting di Michela Trentin che si occupa di formazione, consulenza alle aziende e di servizi direzionali.

Il lavoro delle maschere. Giornata di formazione: "Diventi una professione"

Il gruppo che esercita al Teatro Era si è dato appuntamento per un corso. L'ideatrice Elsa Esposito: "Servono delle caratteristiche specifiche".

