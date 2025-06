Il Gruppo SiliconDev di Stefano Valore acquisisce Arti Grafiche Roma

Il Gruppo SiliconDev di Stefano Valore ha appena messo a segno un colpo da maestro acquisendo Arti Grafiche Roma, simbolo di qualità nella tipografia industriale da oltre 40 anni. In un contesto in cui la sostenibilità e l'innovazione grafica sono al centro dell'attenzione, questa operazione rappresenta non solo una crescita per SiliconDev, ma anche un'opportunità per rilanciare la tradizione tipografica italiana. Scopri come si evolve il panorama della comunicazione visiva!

Il Gruppo SiliconDev dell'imprenditore romano Stefano Valore, editore dell'agenzia Dire, annuncia l'acquisizione di Arti Grafiche Roma (Agr), storica tipografia industriale che opera nel settore da oltre 40 anni grazie all'esperienza della famiglia Bianco oggi rappresentata da Stefano Bianco.

