Il grande parcheggio per una mattina chiude | ecco che cosa succederà

Il grande parcheggio dell'U-Power Stadium si ferma per una mattina, ma perché? Venerdì 6 giugno, la zona sarà inaccessibile con rimozione forzata dei veicoli. Questo episodio ci ricorda quanto sia cruciale la pianificazione urbana in una città in crescita come Monza, dove eventi e iniziative possono cambiare la routine quotidiana. Rimanere informati è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. Preparati a trovare soluzioni alternative!

Il parcheggio dell’U-Power Stadium interdetto al passaggio e alla sosta (con rimozione forzata) per una mattinata. La comunicazione è stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Monza. Nella mattinata di venerdì 6 giugno è vietata la circolazione e la sosta (nessuno escluso) nell’area. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Il grande parcheggio per una mattina chiude: ecco che cosa succederà

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chiude con la catena un parcheggio comunale

Lo riporta laprovinciadibiella.it: Chiude con la catena un parcheggio comunale Curioso episodio l’altro giorno a Verrone dove un uomo anziano ha chiuso con una catena un parcheggio comunale. E’ stato un abitante della zona a notare il ...

Bologna, il parcheggio della Staveco chiude fino all’estate per lavori

Si legge su ilrestodelcarlino.it: Bologna, 15 aprile 2025 – Sono entrati nella fase cruciale i lavori per il nuovo parcheggio alla Staveco. La struttura, infatti, sarà chiusa al pubblico dal 22 aprile per consentire la ...