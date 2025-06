Il governo vuole tagliare i poteri dei soprintendenti sulle autorizzazioni paesaggistiche

Il governo italiano lancia una nuova sfida all'equilibrio tra sviluppo e tutela del paesaggio. Con un disegno di legge che mira a ridurre i poteri delle Soprintendenze, si apre un dibattito acceso: progetti più veloci o patrimonio culturale a rischio? Questo cambiamento si inserisce in un trend globale di semplificazione burocratica, ma le conseguenze potrebbero essere significative. Rimanete aggiornati su questo tema cruciale per il nostro futuro!

La maggioranza ha presentato un nuovo disegno di legge alle commissioni Cultura e Ambiente del Senato. Si tratta di una proposta per ridurre il potere di veto delle Soprintendenze sui pareri paesaggistici, incrementare i progetti per cui vale il criterio del silenzio-assenso dopo quarantacinque giorni con la possibilità di includere nell’elenco gli interventi dei privati, e bypassare del tutto gli enti per la tutela nel caso di grandi opere. Dopo un paio di bozze presentate e e poi ritirate dalla Lega, ora il centrodestra ha trovato la quadra con un testo a prima firma del senatore leghista Roberto Marti, con relatori il senatore Andrea Paganella, capo di gabinetto di Salvini ai tempi del Papeete, e la senatrice friulana di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il governo vuole tagliare i poteri dei soprintendenti sulle autorizzazioni paesaggistiche

