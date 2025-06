Il governo di Tripoli sta implodendo sfruttiamo Trump per evitare guai

Il governo di Tripoli è in crisi, e l'analista Daniele Ruvinetti ci avverte: la situazione è delicata. Con Dbeibah sempre più vulnerabile, Haftar potrebbe colpire, ma tutto dipende dal sostegno di Washington. Questo scenario non riguarda solo la Libia, ma ha ripercussioni globali su gas, petrolio e migrazioni. È il momento di agire, prima che sia troppo tardi. Un'occasione per riflettere su come le geopolitiche influenzano la nostra vita quotidiana

L’analista (Fondazione Med-or) Daniele Ruvinetti: «Il premier libico Dbeibah è debole e Haftar può approfittarne, ma gli serve il via libera di Washington. Se non ci muoviamo rischiamo su gas e petrolio e una nuova ondata migratoria». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Il governo di Tripoli sta implodendo sfruttiamo Trump per evitare guai»

Leggi anche Tripoli: agente di polizia ucciso durante l'assalto al palazzo del governo - Un agente di polizia è stato tragicamente ucciso a Tripoli durante un assalto al palazzo del governo.

Segui queste discussioni sui social

Sabato 31 maggio in piazza contro il Dl Sicurezza e per la democrazia #manifestazione #GiorgiaMeloni #DdLSicurezza #Primopiano #governo Leggi la discussione

Il #governo pone la fiducia sul #decretosicurezza oggi il voto. Tensioni alla manifestazione a #Roma html Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

CAOS LIBIA/ “Haftar potrebbe prendere Tripoli e tutto il Paese con l’ok di Turchia, Russia e Usa”

ilsussidiario.net scrive: Dbeibah debole e contestato. Adesso tutti guardano ad Haftar: tra missili russi, droni turchi e favori USA può riunificare la Libia ...

Libia: governo del Premier Serraj giunto a Tripoli, ma la città è preda di milizie armate

Come scrive fanpage.it: UPDATE: 21.40 – Ultimatum al premier e scontri – Purtroppo non è iniziato nel migliore dei modi l'insediamento del nuovo governo di unità nazionale libico a Tripoli. Poco dopo che il Premier ...

Libia: governo nominato da Parlamento Tobruk lascia Tripoli

ansa.it scrive: TRIPOLI - Il governo libico nominato a febbraio dal parlamento di Tobruk, guidato da Fathi Bashaga, annuncia il suo ritiro da Tripoli, poche ore dopo il suo ingresso nella capitale. Dopo l ...