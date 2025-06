Il giudice trumpiano che blocca le deportazioni di Trump

Il recente intervento del giudice John Holcomb, nominato da Trump, segna un punto di svolta nel dibattito sull'immigrazione. Bloccando le deportazioni di migranti venezuelani, si inserisce in un contesto più ampio di tensioni politiche e sociali che caratterizzano la crisi migratoria globale. Questo caso mette in luce quanto le scelte giuridiche possano influenzare vite umane: una questione urgente, che invita a riflettere sulle politiche attuali e future.

Il giudice distrettuale federale della California John Holcomb è stato nominato dal presidente Donald Trump durante il suo primo mandato nel 2019. E ieri ha fermato l’utilizzo da parte dell’attuale amministrazione dell’Alien Enemies Act per deportare migranti venezuelani nell’area di Los Angeles. La corte ha stabilito che il governo non ha garantito ai sanzionati un adeguato processo legale. La sentenza di John Holcomb è l’ultima in ordine di tempo a limitare la pratica controversa dell’amministrazione di deportare rapidamente persone accusate di essere membri della gang criminale Tren de Aragua. 🔗 Leggi su Open.online

