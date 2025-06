Il generale degli Alpini | L’Ucraina può resistere mentre l’Europa si arma lentamente

Il generale degli Alpini lancia un messaggio chiaro: l'Ucraina può resistere, mentre l'Europa si arma lentamente. L'operazione Tela di Ragno, con la distruzione di 41 bombardieri russi, dimostra una sorprendente reattività. In un contesto di tensioni globali e di crescente militarizzazione europea, la capacità di Kiev di agire con determinazione è un segnale forte. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola nei futuri negoziati di pace.

Roma, 3 giugno 2025 – Forse non cambierà nell'immediato le sorti della guerra e delle trattative di pace avviate in Turchia, ma l'operazione Tela di Ragno degli ucraini in territorio russo con la distruzione o il danneggiamento di 41 bombardieri in 4 basi serve quantomeno a dimostrare che la reattività di Kiev è vitale. Ne è convinto il generale degli alpini Giorgio Battisti, analista, già primo comandante italiano delle forze dell'Alleanza in Afghanistan, ora responsabile militare del Comitato atlantico. È una mossa inopportuna con le trattative in corso? "Lo considero un atto legittimo di difesa, c'è una guerra in corso, è inevitabile che mentre si tratta proseguano le operazioni belliche.