Il generale Boni | Operazione Spider web americani e inglesi non potevano non sapere

L'operazione "Spider Web" dell'Sbu ucraino ha segnato una svolta nella guerra in corso, scatenando confronti audaci con eventi storici come Pearl Harbor. Colpendo il 34% dei vettori missilistici strategici russi, ha messo a nudo la vulnerabilità del colosso russo. Questo evento non riguarda solo l'Ucraina; si inserisce in un contesto globale di tensioni militari e geopolitiche, dove ogni manovra è un tassello cruciale in uno scacchiere sempre

L’operazione ucraina “Spider web”, condotta dall’Sbu ucraino il 1° giugno, è stata inizialmente paragonata a una “ Pearl Harbour russa ” per il suo impatto sull’aviazione strategica russa. L’Sbu ha inizialmente dichiarato di aver colpito il 34% dei vettori missilistici strategici russi, con danni stimati a 7 miliardi di dollari, e successivamente ha riportato la distruzione di 41 bombardieri per oltre 2 miliardi di dollari. Tuttavia, pur trattandosi di un’operazione di grande rilevanza per come è stata condotta e per essere riuscita a colpire il territorio russo in profonditĂ , il bilancio è stato fortemente ridimensionato: solo 8 aerei sarebbero stati colpiti nelle basi di Belaya e Olenya, tra cui 5 Tu-95MS, 2 Tu-22M3 e un aereo da trasporto. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il generale Boni: “Operazione Spider web, americani e inglesi non potevano non sapere”

