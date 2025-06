Il gas supera i 35 euro in apertura ad Amsterdam

Il mercato del gas si risveglia con un aumento significativo, superando i 35 euro ad Amsterdam. Questo trend è emblematico di un'instabilità energetica che continua a influenzare l'Europa. Con i costi del metano in rialzo, è cruciale monitorare l'evolversi della situazione: le ricadute potrebbero impattare non solo il settore industriale, ma anche le bollette di milioni di famiglie. Siamo pronti a fronteggiare questa nuova sfida?

Si apre in rialzo la seduta per i Ttf, benchmark del metano nel Vecchio Continente. I future sul gas si apprezzano dello 0,39% a 35,15 euro al megawattora (34,97 euro la chiusura della vigilia). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas supera i 35 euro in apertura ad Amsterdam

