Il gas si assesta sopra i 35 euro sul mercato Ttf di Amsterdam

Il mercato del gas naturale fa registrare un aumento, superando i 35 euro sul TTF di Amsterdam. Questo rincaro, legato all'imminente ondata di caldo nell'Europa meridionale, porta a riflettere sul crescente bisogno di energia elettrica. Un trend che mette in luce l'urgenza di soluzioni sostenibili e innovative per affrontare i picchi di consumo. La transizione energetica è più attuale che mai: come ci prepariamo a questa sfida?

Si assesta sopra quota 35 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio guadagnano lo 0,9% a 35,33 euro al MWh. Tra le cause dell'incremento la prevista ondata di caldo che colpirà l'Europa meridionale nella prossima settimana, con un previsto incremento dei consumi per la generazione di energia elettrica sufficiente ad alimentare i sistemi di condizionamento dei Paesi colpiti, tra cui l'Italia.

