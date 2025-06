Il gameplay di The Witcher 4 si mostra allo State of Unreal

CD Projekt RED riaccende l'attesa per "The Witcher 4" con una tech demo mozzafiato allo State of Unreal. Dopo il primo trailer ai Games Awards, la nuova cinematic ci catapulta in un mondo avvolto da tensione e magia, con l'epico attacco di una Manticora su una carrozza. Questo non è solo un gioco, ma un balzo in avanti nel futuro del gaming, dove la narrativa e la grafica si intrecciano come mai prima d'ora. Il vostro cuore è pronto?

CD Projekt RED monopolizza l'attezione allo State of Unreal all' Unreal Fest 2025 mostrando al pubblico una tech demo di The Witcher 4. Ad appena 6 mesi dal primo trailer presentato ai Games Awards, CD Projekt RED ci regala una cinematic e una tech demo piena di promesse. La cinematic si apre con l'attacco ad una carrozza da parte di una Manticora, per poi mostrarci l'arrivo di Ciri, nuova protagonista del titolo, che analizza la scena per poi mettersi sulle tracce della bestia. Il gameplay di questa Tech Demo invece ci rivela che ci troviamo nella regione del Kovir, in un'area governata da monti e foreste.

