Il Gambero Rosso sarà protagonista al Palermo Coffee Festival il 6 e 7 Giugno

Il 6 e 7 giugno, il Gambero Rosso illumina il Palermo Coffee Festival, un evento che celebra la cultura gastronomica e le alleanze del gusto. Tra masterclass e degustazioni, scopri come il caffè si unisce a vino, olio e cioccolato, promuovendo una sostenibilità che oggi è più che mai centrale nella nostra alimentazione. Non perderti l'occasione di esplorare un mondo di sapori reinventati!

Il 6 e 7 giugno al Marina Yachting si esplorano nuove alleanze del gusto: due giornate di masterclass e degustazioni in cui il caffè incontra vino, olio e cioccolato sotto il segno della sostenibilità. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il Gambero Rosso sarà protagonista al Palermo Coffee Festival il 6 e 7 Giugno

