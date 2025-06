Il futuro è ancora verde? Salvini sul Ponte sullo Stretto | Cgil unico sindacato che protesta per i posti di lavoro

Il Ponte sullo Stretto continua a essere al centro del dibattito nazionale. Matteo Salvini sottolinea l'importanza di vigilare su un progetto da 13 miliardi e mezzo, che promette di trasformare l'economia di Reggio Calabria e Messina. Ma mentre i sindacati, come la Cgil, alzano la voce per proteggere i posti di lavoro, la questione si amplifica: quali opportunità e rischi si celano dietro questo colosso infrastrutturale? Scopriamolo insieme!

"Quando c'è l'opera più grande dell'occidente da 13 miliardi e mezzo è chiaro che in due realtà, come Reggio Calabria e Messina, occorre vigilare al massimo e prevenire. Bisogna metterci tutta l'attenzione possibile perché coinvolgerà migliaia di aziende è chiaro che solleverà appetiti malsani". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato dal direttore Tommaso Cerno durante l'evento "Il futuro è ancora verde? A che punto è la transizione ecologica?", organizzato da Il Tempo e in corso al museo dell'Ara Pacis, parlando del Ponte sullo Stretto. Poi a proposito delle modifiche alla normativa antimafia ha spiegato: "La deroga è assolutamente restrittiva".

