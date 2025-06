Il futuro dell' Irst l' assessore regionale Fabi | E' una crisi di crescita Lavoreremo per rafforzare un punto di forza della rete oncologica

L'Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino Amadori" di Meldola è sotto i riflettori: l'assessore regionale Fabi annuncia un piano per rafforzare un pilastro della rete oncologica. In un momento in cui la salute è al centro del dibattito pubblico, questa crisi di crescita diventa un'opportunità per innovare e migliorare i servizi. La lotta contro il cancro ha bisogno di sostenitori: è tempo di agire!

La situazione dell'Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino Amadori" (Irst) di Meldola è al centro di un'interrogazione in commissione Politiche per la salute presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Luca Pestelli (primo firmatario) e Nicola Marcello.

Futuro dell’Irst, “confronto positivo” fra Regione, Ausl e sindacati in una “fase delicata”

Riporta corrierecesenate.it: “Questa mattina – si legge nella nota – presso l’azienda Ausl Romagna si sono incontrati il presidente della Regione, Michele de Pascale, il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, i ...

Il futuro dell’Irst: "La Regione si impegni a tutelare la ricerca"

Scrive msn.com: Luca Pestelli, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, torna a parlare del futuro dell’Irst di Meldola presentando una nuova interrogazione alla Giunta. "La Regione ha intenzione di ...

Irst, il rebus dei vertici. Si cerca un nuovo presidente. Dibattito su Maffioli e Normanno

Secondo msn.com: Tutte e tre le cariche hanno offerto la loro disponibilità alle dimissioni. Ma cosa accadrà?. Alcuni soci hanno bocciato l’ipotesi di Luca Zambianchi al posto di Fabrizio Miserocchi.