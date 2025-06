Il futuro dell’Arena l’archistar Casamonti | Corsa contro il tempo Tribuna via le barriere

Il futuro dell'Arena di Pisa è nelle mani di Marco Casamonti, l'archistar che sta ridefinendo il concetto di stadio. Con la rimozione delle barriere e un design innovativo, Casamonti punta a trasformare gli impianti sportivi in luoghi di aggregazione sociale. Questo progetto si inserisce in un trend globale che valorizza l'inclusività e l'esperienza degli spettatori. Non perderti i dettagli: il futuro dello sport è a un passo da noi!

Pisa, 3 giugno 2025 – Lo stadio nazionale albanese di Tirana, l’impianto di Udine, il viola Park e le famosissime cantine Antinori. Sono solo alcuni dei più celebri lavori firmati dallo studio Archea di Marco Casamonti, archistar di fama mondiale, conosciuto per i suoi lavori con le infrastrutture sportive. Sarà proprio il noto architetto ad occuparsi dei lavori di adeguamento dell’Arena Garibaldi in vista della prossima stagione, che il Pisa giocherà in Serie A. La massima serie impone alle società una serie di obblighi, norme e regole da rispettare. Architetto Casamonti, ci racconti come diventerà l’Arena Garibaldi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il futuro dell’Arena, l’archistar Casamonti: “Corsa contro il tempo. Tribuna, via le barriere”

Leggi anche VIDEO | "Il futuro appartiene ai giovani: fatene un capolavoro di umanità e innovazione", Santo Versace è dottore di ricerca dell'Ateneo - Oggi, nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università di Messina, Santo Versace, dottore di ricerca e imprenditore di spicco, ci invita a riflettere sul ruolo centrale dei giovani nel plasmare un futuro di umanità e innovazione.

Se ne parla anche su altri siti

Il futuro dell’Arena, l’archistar Casamonti: “Corsa contro il tempo. Tribuna, via le barriere”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il futuro dell’Arena, l’archistar Casamonti: “Corsa contro il tempo. Tribuna, via le barriere”

Scrive lanazione.it: Pisa, i lavori di adeguamento dello stadio sono affidati allo Studio Archea. Tra le opere più importanti lo stadio di Tirana, di Udine e il Viola Park. “Entro l’inizio del campionato dobbiamo terminar ...

Il Colosseo avrà la sua arena hi-tech: via al concorso per archistar

ilmessaggero.it scrive: Si apre oggi (martedì 22 dicembre) l’atteso bando internazionale per la progettazione e la realizzazione dell’arena. Archistar e studi di architettura hanno tempo fino al primo febbraio del ...

Il futuro di San Siro, la mano dell'archistar Stefano Boeri dietro al nuovo stadio del Milan a La Maura

Si legge su milano.corriere.it: È più che plausibile che dietro entrambe le operazioni ci sia la stessa mano. Quella dell’archistar, Stefano Boeri. Sicuramente per quanto riguarda il progetto dei Nove Giardini della ...