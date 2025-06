Il futuro del pastoralismo ha radici nella formazione | ABF Clusone vince il primo premio al concorso regionale

Il futuro del pastoralismo risuona tra le vette bergamasche, grazie agli studenti dell'ABF di Clusone che, con il loro video vincitore, hanno riportato in vita le tradizioni di un mestiere antico. In un mondo sempre più urbanizzato, la valorizzazione delle pratiche agricole e della vita in montagna diventa cruciale. Un messaggio forte: il legame con la natura è fondamentale per la sostenibilità del nostro domani. Scopri di più su questa storia ispiratrice!

Bergamo. C’è una melodia che accompagna le estati in quota: è il suono dei campanacci, dei passi dei pastori, del respiro degli animali. È questa la colonna sonora che gli studenti del corso Operatore Agricolo – Gestione di allevamenti della sede ABF di Clusone hanno voluto restituire nel video che li ha portati alla vittoria del primo premio nella categoria scuole secondarie di secondo grado al concorso promosso dal Consiglio Regionale della Lombardia per la valorizzazione del pastoralismo. Il concorso, istituito nell’ambito della legge regionale n.14 del 2022 per la tutela e la diffusione della cultura legata all’alpeggio, alla transumanza e alla pastorizia, ha coinvolto oltre 80 studenti provenienti da cinque province lombarde (Bergamo, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Varese), raccogliendo elaborati in forma di video, testi, disegni e ricerche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

