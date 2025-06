Il fumetto che ha rivoluzionato la scienza moderna secondo the far side

Il fumetto di Gary Larson, "The Far Side", ha fatto molto più che farci ridere: ha rivoluzionato la scienza moderna! Il termine “thagomizer” è nato come una semplice battuta, ma oggi è un concetto fondamentale in paleontologia. Questo esempio dimostra come l'umorismo possa influenzare anche le più complesse discipline scientifiche. Un perfetto connubio tra cultura pop e progresso scientifico, capace di stimolare la curiosità anche nei non addetti ai lavori.

Il fumetto di Gary Larson ha avuto un impatto inatteso e duraturo nel campo della paleontologia, grazie all’introduzione del termine “thagomizer”. Questa espressione, nata come battuta umoristica, ha successivamente assunto un ruolo fondamentale nella descrizione dell’anatomia dei dinosauri, in particolare del Stegosaurus. L’evoluzione di questo termine dimostra come l’umorismo possa influenzare anche le scoperte scientifiche e la comunicazione accademica. l’origine del termine “thagomizer” e il suo debutto nel mondo dei fumetti. il debutto ufficiale: 27 maggio 1982. Il termine “thagomizer” venne coniato per la prima volta in una striscia comica di The Far Side, creata da Gary Larson. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il fumetto che ha rivoluzionato la scienza moderna secondo the far side

