Il fratello di Manuela Murgia a Fanpage it | “Mai creduto al suicidio ora merito di conoscere la verità”

La ricerca della verità è un tema sempre attuale, specialmente quando si tratta di casi irrisolti. Gioele Murgia, pur non avendo mai conosciuto sua sorella Manuela, rappresenta la determinazione di una famiglia che non si arrende. "Mai creduto al suicidio", afferma, e la sua lotta, dopo 30 anni, è un simbolo potente contro l’oblio. Un esempio di resilienza che ci ricorda l'importanza di fare luce sulle ingiustizie del passato.

