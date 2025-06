Il fioretto di Elly Schlein | si tinge di rosso e canta una canzone per Meloni

Elly Schlein sorprende ancora! La segretaria del PD, con la sua ciocca di capelli rossi e una chitarra elettrica in mano, ha dimostrato che la politica può essere anche divertente. In un momento in cui il dialogo tra i partiti è più necessario che mai, la sua autoironia rappresenta una ventata di freschezza. Un gesto simbolico che invita a riflettere sull'importanza di comunicare e connettersi, anche attraverso un sorriso.

Capelli rossi, chitarra elettrica e autoironia. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha mantenuto la promessa fatta ai microfoni di Un Giorno da Pecora prima della sua elezione alla guida del partito: in diretta su Rai Radio1, si è fatta tingere una ciocca di capelli con il colore rosso dal parrucchiere Antonio Frisina. Il tutto sotto lo sguardo divertito dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Il commento della leader dem è stato immediato e scherzoso: “ Sembro Mirko dei Bee Hive ”, citando il personaggio cult del cartone animato Kiss Me Licia, idolo musicale degli anni ’80. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il fioretto di Elly Schlein: si tinge di rosso e canta una canzone per Meloni

