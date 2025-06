’Il filo che unisce’ tante donne tra passione amicizia e solidarietà

Un intreccio di passione, amicizia e solidarietà: "Il filo che unisce". Un gruppo di donne straordinarie, nate tra il 1958 e il 1964, ha deciso di unire le forze per donare opere d'arte al sociale. In un'epoca in cui la connessione è fondamentale, queste artiste ci ricordano che la vera bellezza nasce dalla collaborazione. Scopri come la creatività può trasformare vite e far crescere comunità. Il tuo sostegno può fare la differenza!

"Il filo che unisce", è questo il nome che hanno scelto un gruppo di donne accomunate dal desiderio di stare insieme e di donare le loro opere per il sociale. Tutte nate dal 1964 al 1958, Claudia, Tamara, Lorella, Angela, Monica, Laura, Lucia, Sandra Nadia, Silvia, Antonella, Sonia, sono le componenti fondatrici di questa splendida idea di volontariato che da circa quindici mesi, ha preso il via. Tutto è iniziato durante l’inverno in maniera casuale, le promotrici hanno chiesto al sindaco una stanza per ritrovarsi e stare insieme e per dare luce alla loro creatività. La prima opera eseguita interamente a uncinetto è stata un albero di Natale alto tre metri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Il filo che unisce’ tante donne tra passione, amicizia e solidarietà

