il fianco orientale della nato i timori di un disimpegno usa il boom della spesa militare

Il futuro della sicurezza europea è in discussione. La proposta di innalzare la spesa militare al 5% del Pil segna un cambio di passo, riflettendo le crescenti preoccupazioni per il disimpegno statunitense. Questo trend non riguarda solo i numeri: investire in infrastrutture e cybersicurezza potrebbe trasformare l'Europa in una fortezza. Riuscirà la Nato a rispondere alle sfide globali senza il supporto degli USA? Un tema cruciale per il nostro tempo.

Roma, 3 giugno 2025 – La proposta di innalzare la quota del Pil destinata alla difesa dall'attuale 2% fino al 5%, avanzata recentemente dal segretario generale della Nato Mark Rutte, prevede una differenziazione tra la quota destinata alla spesa militare diretta (3,5%) e gli investimenti collegati alla difesa, come infrastrutture strategiche e cybersicurezza (1,5%). Secondo il comunicato diffuso dopo il vertice di lunedì, i Paesi dell'Est e del Nord Europa hanno appoggiato pienamente l'obiettivo, anche se non è stato fissato un termine preciso per il suo raggiungimento. Le opzioni in discussione sono il 2028, il 2032 o il 2035.

