Il festival musicale Mundus compie 30 anni | si fa festa con 16 concerti e 60 artisti da tutto il mondo

...confini, unendo culture e sonorità diverse. Con 16 concerti e 60 artisti da tutto il mondo, il Mundus si conferma un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. In un'epoca in cui la musica è più che mai un linguaggio universale, questa celebrazione non è solo un compleanno, ma un invito a riscoprire la bellezza della condivisione attraverso le note. Non perdere l’occasione di vivere un'estate indimenticabile!

Il Festival Mundus, storica rassegna musicale estiva promossa da Ater Fondazione, celebra 30 anni di attività con un’edizione speciale: numerose star internazionali saliranno sui palcoscenici del festival per la prima volta. Come da tradizione, il Festival ci condurrà in un viaggio musicale senza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il festival musicale Mundus compie 30 anni: si fa festa con 16 concerti e 60 artisti da tutto il mondo

