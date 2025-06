Il festival di AgroFutura Nuove idee da seminare Tutti a lezione con i big

Preparati a immergerti nel futuro dell'agricoltura con il Festival di AgroFutura! Il 10 e 11 giugno, Firenze ospiterà leader del settore e giovani imprenditori pronti a condividere idee innovative e sostenibili. Questo evento non è solo un'opportunità per apprendere, ma un'occasione per riflettere sulle politiche europee in un contesto di crescente attenzione verso la sostenibilità. Scopri come seminare il cambiamento nel mondo agricolo!

di Lisa Ciardi FIRENZE Conto alla rovescia per AgroFutura Festival, il grande evento dedicato a innovazione, politiche europee, agricoltura 4.0, giovani imprenditori, cibo sostenibile e cultura del paesaggio. In arrivo, il 10 e l'11 giugno, a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, in piazza Duomo, a Firenze, due giorni di incontri, dibattiti, laboratori e degustazioni. L'iniziativa nasce da un progetto di Quotidiano Nazionale, La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Ha come main partner Bper, partner Inalca - Gruppo Cremonini, Orogel e Selenella; è patrocinato dal Comune di Firenze, e realizzato in collaborazione col Fai Toscana.

