Il festival della poesia omaggia Simoncelli

Quest’estate, Cesenatico si trasforma in un palcoscenico di parole e emozioni con la prima edizione del "Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival". Dal 25 al 28 giugno, il festival omaggia Marco Simoncelli, un simbolo di passione e audacia, rendendo omaggio alla bellezza della vita attraverso la poesia. Un’occasione imperdibile per scoprire come la parola possa dare voce ai sentimenti più profondi, in luoghi magici e insoliti della città.

Questa estate Cesenatico propone un nuovo ed interessante evento culturale. La città ospita infatti la prima edizione di "Dove ci conduce questo suono – Cesenatico Poesia Festival". L’appuntamento si terrà dal 25 al 28 giugno ed è interamente dedicato alla parola poetica e all’ascolto. Si svolgerà nei luoghi simbolo ma anche in quelli inaspettati, diretto da Valerio Grutt. Il cuore pulsante è Casa Moretti, ma sono coinvolte strade, piazze, spiagge e il porto canale. C’è un ricco programma di reading, concerti, performance e workshop, in cui il festival esplora il legame profondo tra poesia e musica, ascolto e relazione, tra linguaggi del passato e del presente, creando un’esperienza collettiva di gioiosa esplorazione, in una dimensione intima e al tempo stesso popolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il festival della poesia omaggia Simoncelli

