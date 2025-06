Il Festival dei Cammini di Francesco prosegue

Il Festival dei Cammini di Francesco continua a incantare ad Arezzo, trasformando il camminare in un'esperienza di crescita personale e collettiva. Con dibattiti, trekking e spettacoli, questo evento si inserisce nel crescente trend del turismo esperienziale, dove il percorso diventa fondamentale quanto la meta. Non perdere l'occasione di scoprire come ogni passo possa rivelare nuove prospettive e connessioni. La strada è solo l'inizio!

Arezzo, 3 giugno 2025 – Dibattiti, incontri divulgativi, trekking e spettacoli serali hanno animato il ricco programma del primo fine settimana lungo del Festival dei Cammini di Francesco. Emozioni e numerosi spunti di riflessione hanno caratterizzato tutti gli appuntamenti, con grande partecipazione attiva da parte del pubblico presente. Firenze ha ospitato la tappa di apertura del Festival a suggello di importanti collaborazioni che, negli anni, si sono mantenute e rafforzate. L’apertura ufficiale si è tenuta nella Sala del Cenacolo di Santa Croce con il convegno “Il Cantico delle Creature e l’Enciclica Laudato Si’”, che ha visto la partecipazione di Telmo Pievani,fra Pietro Maranesi, fra Marco Moroni e fra Roberto Liggeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Festival dei Cammini di Francesco prosegue

Leggi anche A Perugia il primo passo del Festival dei Cammini di Francesco 2025 che toccherà anche Arezzo - A Perugia è iniziato il Festival dei Cammini di Francesco 2025, manifestazione che celebra la spiritualità e la cultura dei percorsi francescani.

