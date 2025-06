Il faraonico piano di Fahad bin Nafel presidente dell’Al-Hilal 355 solo per gli stipendi di Osimhen e Fernandes

Fahad bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal, non è solo un dirigente: è un visionario. Con 355 milioni di euro dedicati agli stipendi di Victor Osimhen e Bruno Fernandes, il club si inserisce in un trend globale che vede i top club ridisegnare il panorama calcistico. Mentre i campionati europei faticano, la Super League saudita sta emergendo come un faro per i talenti. Chi sarà il prossimo a rispondere al richiamo dorato? Scoprilo!

Altro che sceicco, Fahad bin Nafel, presidente dell'Al-Hilal dal 2019, ha mire faraoniche. Il suo club si sta muovendo da tempo per accaparrarsi grandi calciatori della scena mondiale. Solo in questa sessione di mercato dovrebbero arrivare Victor Osimhen e Bruno Fernandes. Ma non solo. L'allenatore della squadra, che annovera tra le sue fila anche Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic (entrambi ex-Genk) e il tiratore scelto Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), dovrebbe essere Simone Inzaghi (47) . Leggi anche: L'Al-Hilal darà a Osimhen 40 milioni l'anno per tre anni. Aveva già messo in vendita la maglia 29 "Puntare il più in alto possibile", è uno degli slogan su cui giura Fahad bin Nafel.

