Il fantasma della felicità | al castello rivive la storia della contessa ribelle

Il 3 giugno, il castello Dentice di Frasso di Carovigno diventa palcoscenico per "Il fantasma della felicità", un racconto che riporta in vita la contessa ribelle Elisabetta Schlippenbach. Questo evento non è solo un omaggio a una figura storica, ma si inserisce in un crescente interesse per le storie dimenticate delle donne forti del passato. Scoprite come il passato può ispirare il presente e farci riflettere sulla nostra ricerca di felicità!

CAROVIGNO - Il castello Dentice di Frasso di Carovigno si prepara ad accogliere, lunedì 3 giugno alle 20:30, la prima rappresentazione de "Il fantasma della felicità", atto unico dedicato alla figura della contessa Elisabetta Schlippenbach Dentice di Frasso. Lo spettacolo, patrocinato dal Comune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - “Il fantasma della felicità”: al castello rivive la storia della contessa ribelle

