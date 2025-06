Il duo Aria per Luciano Berio Un omaggio nel centenario

Stasera, il Ravenna Festival celebra il centenario di Luciano Berio, un maestro che ha saputo abbattere le barriere tra musica colta e popolare. Il suo genio risuona ancora oggi, ispirando artisti e ascoltatori in un mondo sempre piĂą bisognoso di connessione. Scopri come la sua musica continua a toccare il cuore e la mente, unendo generazioni diverse in un dialogo senza tempo. Non perdere quest'occasione unica!

Nel 2025 Luciano Berio avrebbe compiuto cento anni, ma la sua musica colta e comunicativa, impegnata e senza barriere sembra il frutto di una mente sorgiva e curiosa, nostra contemporanea. Alle 21 di stasera, negli spazi del Refettorio del Museo Nazionale, Ravenna Festival omaggia uno dei piĂą grandi compositori del Novecento con due dei suoi pezzi piĂą rappresentativi in campo strumentale: la ’Sequenza XIVb’ per contrabbasso e la ’Sequenza XIII (Chanson)’ per fisarmonica, eseguite rispettivamente da Pietro Elia Barcellona e Carlo Sampaolesi. Nella seconda parte del concerto i due virtuosi, che costituiscono il duo Aria, daranno vita al brano “In bianco e nero” per fisarmonica, contrabbasso ed elettronica di Francesca Verunelli (1979), Leone d’argento alla Biennale di Venezia del 2010 e Premio Abbiati della Critica nel 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il duo Aria per Luciano Berio. Un omaggio nel centenario

