Il divorzio? In garage avevo cinque macchine la mattina dopo non c’erano più Sono passata da servitù e soldi a pioggia a dover ripartire da zero | Rita Rusic racconta la separazione da Cecchi Gori

Rita Rusic, icona del cinema italiano, si racconta in un’intervista toccante, svelando il dramma della sua separazione da Cecchi Gori. Da una vita di lusso a un inizio da zero, la sua storia è un potente richiamo alle sfide del cambiamento. Con un passato da profuga e una resilienza straordinaria, Rita dimostra che ogni fine è solo un nuovo inizio. Scopri come affrontare le tempeste della vita con coraggio e determinazione.

Rita Rusic si è raccontata a Il Giornale, e lo ha fatto a cominciare da quando, a quattro anni, fuggì in Italia dalla Jugoslavia, assieme alla famiglia: “Siamo arrivati in Italia nel 1964. Siamo entrati come turisti e poi siamo andati a fare la fila al campo profughi di San Sabba, che è un ex campo di concentramento a Trieste. Li ti davano i documenti, dividevano i maschi dalle femmine e ti mandavano allo stanzone. Noi bambini andavamo con la mamma. Il papà da un’altra parte. Lo stanzone era pieno di letti, uno sopra all’altro, i materassi erano luridi, polvere, macchie di sangu e”. Un racconto di passaggi da un campo all’altro, poi il collegio, e il sogno di bambina: “Mi ricordo che una volta me lo chiesero e io risposi così: Mettermi su una poltrona, battere le mani e dal soffitto cadono i soldi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il divorzio? In garage avevo cinque macchine, la mattina dopo non c’erano più. Sono passata da servitù e soldi a pioggia a dover ripartire da zero”: Rita Rusic racconta la separazione da Cecchi Gori

