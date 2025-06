Il dibattito pubblico è ormai ridotto ai sermoni dei capi tribù

Il dibattito pubblico ha subito un'erosione, trasformandosi in uno spettacolo da ring piuttosto che in un confronto costruttivo. Mentre la società cerca verità e dialogo, assistiamo a una crescente polarizzazione, dove il sensazionalismo prevale sulla sostanza. In questo contesto, ci chiediamo: cosa ne sarà del nostro pensiero critico? È tempo di riprendere le redini della discussione e fare spazio a voci autentiche, non a semplici gladiatori delle opinioni.

Piattaforme come YouTube traboccano di estratti televisivi dai titoli truculenti: Tizio asfalta Caio, Caio distrugge Sempronio, Sempronio mette al tappeto Tizio. Qualcuno potrebbe concluderne che la discussione pubblica è ridotta a una serie di incontri di boxe. Magari fosse così. Il duello in diretta è una sopravvivenza della tv generalista al tramonto, un lascito dell’epoca in cui, per dirne una, i candidati premier avevano il buon uso di fare un bel dibattito prima del voto. Beninteso, nei talk-show ci si azzuffa ancora, ma il piccolo schermo non è che un passaggio, propedeutico all’approdo duraturo su internet; e qui – basta osservare come per lo più sono ritagliate le liti televisive – lo spettatore può vedere solo Tizio che asfalta Caio; se vuole vedere anche come Caio ha reagito all’asfaltatura di Tizio, deve cercare un altro video, rivolto ai fan di Caio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il dibattito pubblico è ormai ridotto ai sermoni dei capi tribù

Leggi anche "Ha mentito e gli sono saltati i nervi": Mes (M5S) all'attacco di Bogliolo dopo il dibattito pubblico - Il Movimento 5 Stelle si scaglia contro Federico Bogliolo, presidente del municipio levante, dopo le sue controverse affermazioni durante un dibattito pubblico svoltosi il 12 maggio.

Approfondimenti da altre fonti

Il dibattito pubblico è ormai ridotto ai sermoni dei capi tribù

Secondo ilfoglio.it: Le discussioni tv smembrate in mini-comizi da pubblicare i giorni successivi. Non c'è più dialogo ma monologhi estrapolati che mostrano Tizio che asfalta Caio. Ed ecco Travaglio che, dopo una magra fi ...

Dibattito Pubblico in salsa italiana

Da vita.it: Nella primavera scorsa, all’interno del testo di riforma del Codice degli Appalti, viene introdotto il Dibattito Pubblico ... spiraglio di dialogo, era ormai urgente. Per anni, si è invocata ...

Infrastrutture, arriva il decreto sul dibattito pubblico

Come scrive ilsole24ore.com: Entra nell’ordinamento italiano il «dibattito pubblico», che, in attuazione del codice appalti, rivoluziona il ruolo di cittadini e territori nelle procedure di «informazione, partecipazione ...