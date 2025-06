Il corpo di padre Paolo Dall' Oglio forse individuato in Siria in una fossa comune La conferma del nunzio apostolico a Damasco

La recente scoperta del corpo di padre Paolo Dall'Oglio, individuato in una fossa comune in Siria, riaccende i riflettori su una storia di coraggio e dedizione. Scomparso nel 2013, il gesuita ha sempre lottato per la pace in una regione devastata da conflitti. Questo ritrovamento non è solo un momento di tristezza, ma anche un invito a riflettere sulla situazione attuale in Medio Oriente e sul valore della vita umana. È ora di dare voce a chi è rimasto silenzioso

Il ritrovamento di un corpo con abiti religiosi in una fossa comune vicino Raqqa. La notizia in esclusiva sul settimanale «Oggi». Il gesuita romano era scomparso il 29 luglio 2013. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Il corpo di padre Paolo Dall'Oglio forse individuato in Siria in una fossa comune. La conferma del nunzio apostolico a Damasco

