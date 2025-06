Il corpo di padre Dall' Oglio ritrovato in una fossa comune

Il ritrovamento del corpo in una fossa comune vicino a Raqqa riaccende i riflettori su una delle scomparse più misteriose della guerra siriana. Padre Paolo Dall'Oglio, simbolo di pace e dialogo, continua a rappresentare il dramma di tanti innocenti persi in conflitti dimenticati. Mentre le incertezze si fanno sempre più fitte, la comunità internazionale è chiamata a riflettere sulla fragilità della vita umana in contesti di violenza. La prudenza è d'obbligo,

La parola d'ordine è prudenza. Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale se il corpo ritrovato in una fossa comune vicino a Raqqa sia di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita romano scomparso il 29 luglio del 2013 nel nord della Siria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Il corpo di padre Dall'Oglio ritrovato in una fossa comune"

Leggi anche Siria, trovato corpo in abiti religiosi: forse è Padre Dell’Oglio. La sorella: “Non ci credo” - Un ritrovamento che riaccende l'attenzione su una figura scomparsa nel 2013: Padre Paolo Dell'Oglio. Il suo corpo, trovato in abiti religiosi, potrebbe essere un simbolo di speranza o di tragedia.

