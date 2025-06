Il corpo di padre Dall' Oglio ritrovato in un fossa comune in Siria?

La triste notizia del ritrovamento del corpo di Padre Paolo Dall’Oglio in una fossa comune in Siria segna un capitolo doloroso nella storia del conflitto siriano. Un uomo che ha dedicato la sua vita al dialogo e alla pace, ora simbolo di una lotta più ampia per la dignità umana. Questo evento ci invita a riflettere su come la guerra possa cancellare vite e ideali, lasciando cicatrici profonde nel cuore dell'umanità.

Il corpo di padre Paolo Dall'Oglio sarebbe stato ritrovato in una fossa comune in Siria. E' l' annuncio dato ad " Oggi" dal vescovo di Qamishlie. «Il cadavere di un uomo in abiti religiosi che si ritiene possa essere quello di Padre Paolo Dall'Oglio - scrive il settimanale - è stato ritrovato in una fossa comune nei pressi di Raqqa in Siria ». La notizia del possibile ritrovamento è stata.

La tragica notizia del ritrovamento del corpo di padre Paolo Dall'Oglio in una fossa comune in Siria riaccende i riflettori sulla sofferenza di un Paese lacerato dalla guerra e sull'impegno dei religiosi in contesti di crisi.

