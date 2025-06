Il cordoglio di Alleanza Verdi Sinistra per la scomparsa di Giuseppe Licheri papà del segretario Daniele

Un momento di profondo dolore per la comunità di Sinistra Italiana, che si unisce in un abbraccio solidale a Daniele Licheri per la perdita del padre Giuseppe. Questa triste notizia evidenzia l'importanza delle radici familiari nel contesto politico, dove le storie personali si intrecciano con gli ideali collettivi. In un periodo in cui la solidarietà è più necessaria che mai, il supporto reciproco diventa un segno di forza e unità.

Alleanza Verdi e Sinistra Abruzzo esprime vicinanza a Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, per la perdita del suo papà Giuseppe. «Tutta la comunità di Sinistra Italiana», si legge in una nota, «si stringe attorno al suo segretario regionale Daniele Licheri in questo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Il cordoglio di Alleanza Verdi Sinistra per la scomparsa di Giuseppe Licheri, papà del segretario Daniele

