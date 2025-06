Il contratto di conferma per il 2025 26 per i supplenti di sostegno scatterà dal 1 settembre Ecco la procedura Pillole di QuestionTime

Il mondo dell'istruzione è in continua evoluzione e il nuovo contratto di conferma per i supplenti di sostegno, che partirà il 1 settembre 2025, rappresenta un passo cruciale verso una maggiore stabilità per gli insegnanti. Nel recente question time su OrizzonteScuola TV, si è discusso del “bollettino zero”, uno strumento innovativo che potrebbe semplificare la vita a molti educatori. Rimanere aggiornati su queste novità è fondamentale: la qualità dell'insegnamento passa anche da qui

Nel question time del 29 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stato approfondito il tema della conferma del docente nella medesima sede scolastica per l’anno successivo. In particolare, è stato illustrato il funzionamento del cosiddetto “bollettino zero” e le caratteristiche del contratto di conferma. L'articolo Il contratto di conferma per il 202526 per i supplenti di sostegno scatterà dal 1° settembre. Ecco la procedura. Pillole di QuestionTime . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

