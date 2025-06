Il Consiglio comunale promuoverà la conoscenza del nostro erbazzone

Scandiano si fa portavoce di un’autentica delizia culinaria: l’erbazzone Igp! Con il recente voto unanime del consiglio comunale, la valorizzazione di questo piatto tradizionale reggiano promette di conquistare palati ben oltre i confini locali. Un passo importante non solo per la gastronomia, ma anche per il turismo e l’identità culturale. Preparati a gustare l’erbazzone, simbolo di una tradizione che merita di essere celebrata!

Grandissima soddisfazione per il voto unanime ottenuto in consiglio comunale a Scandiano per l’ordine del giorno presentato dal nostro gruppo sull’ erbazzone Igp volto alla valorizzazione e diffusione della conoscenza dell’eccellenza gastronomica reggiana fuori dai confini della nostra provincia e regione. Con queste parole Giuseppe Pagliani (capogruppo della minoranza scandianese) commenta il voto all’unanimità dell’ordine del giorno per la valorizzazione dell’erbazzone reggiano. Nel documento i consiglieri Giuseppe Pagliani, Antonello Salsi, Milena Pioppi, Andrea Farioli e Laura Bollito chiedono l’impegno del consiglio "a dare valore al processo di promozione dell’erbazzone reggiano, diffondendo la conoscenza di questa eccellenza al di fuori del territorio scandianese e reggiano proprio in considerazione dell’avanzato percorso dell’ottenimento del riconoscimento Igp". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Consiglio comunale promuoverà la conoscenza del nostro erbazzone

