Il consigliere Gennaro Demetrio Paipais incontra l’ambasciatrice della Costa D’Avorio Nogozene Bakayoko

Durante il suo tour in Italia, l'ambasciatrice della Costa d'Avorio, Nogozene Bakayoko, ha scelto Napoli come tappa fondamentale per rafforzare i legami con la diaspora ivoriana. Il consigliere Gennaro Demetrio Paipais ha avuto l'onore di incontrarla, dimostrando come le relazioni internazionali possano arricchire anche il nostro territorio. Un incontro che segna un passo verso una maggiore integrazione culturale e sociale, in un'epoca in cui l'unità globale è

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito del suo tour per incontrare i membri della diaspora ivoriana in Italia, Nogozene Bakayoko, Ambasciatrice della Costa d'Avorio in Italia, è stata in missione a Napoli dal 29 al 31 maggio 2025. In questa occasione, ha incontrato il consigliere comunale di Napoli Gennaro Demetrio Paipais, in Consiglio. L'Ambasciatrice Bakayoko ha colto l'occasione per ringraziare le autorità comunali per il loro contributo all'accoglienza e all'integrazione della comunità ivoriana nella città di Napoli. Il consigliere Paipais, da parte sua, si farà promotore con il Sindaco di Napoli ed il consiglio comunale della proposta di un ordine del giorno per la stipula di un Memorandum d'Intesa sulla valorizzazione delle eccellenze e del turismo sostenibile.

