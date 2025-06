Il comitato Sava torna all’arrembaggio su MedioEtruria

Il Comitato SAVA riprende le redini della battaglia per Medioetruria, chiedendo un cambio di passo. In un'epoca in cui la partecipazione civica è sempre più centrale, i cittadini pretendono risposte concrete. La pressione delle comunità su temi cruciali come sviluppo e sostenibilità sta crescendo, e la regione non può più rimanere indietro. È ora di trasformare le promesse in realtà tangibili: il futuro è nelle mani di chi agisce.

Arezzo, 3 giugno 2025 – Il Comitato SAVA torna a far sentire la propria voce: "ora è il momento delle decisioni concrete". "Dopo anni di promesse, incontri e studi, non possiamo più accontentarci di rassicurazioni generiche. Ci attendiamo azioni chiare e decise da parte del Presidente Eugenio Giani e la presidentessa Umbra Proietti, affinché la Stazione AV MedioEtruria diventi finalmente una realtà a servizio dell'intero Centro Italia, e che la sua collocazione premi la logica e la giustizia territoriale. Arezzo è una provincia che ha dato molto, e continuerà a dare molto. Basti pensare all'infrastruttura strategica dell'acqua del Montedoglio, dalla quale beneficia una vasta area del Centro Italia e in futuro anche il lago Trasimeno.

