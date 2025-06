Il comico Jimmy Kimmel riceve la cittadinanza italiana | Mi diceva che avevo il cervello di un criceto…

Oggi, Jimmy Kimmel celebra la sua nuova cittadinanza italiana proprio in occasione del 79esimo anniversario della Repubblica. Un evento che riporta in primo piano le radici e l'identità culturale, sottolineando come il legame con le origini possa arricchire la nostra vita. Con un sorriso, Kimmel ricorda la nonna campana e ci invita a riflettere: quali sono le nostre radici? Un viaggio tra passato e presente che merita di essere esplorato!

“Oggi è il 79esimo anniversario della Repubblica italiana e io sono orgoglioso di esserne un nuovo membro”. Lo ha detto il comico Jimmy Kimmel su un palco di Los Angeles in occasione della Festa della Repubblica organizzata dal consolato italiano raccontando di aver ricevuto la cittadinanza italiana grazie alla nonna di origini campane. “Tu hai il cervello di un criceto” ha aggiunto poi, in italiano, citando proprio la nonna e strappando una risata al pubblico. L'articolo Il comico Jimmy Kimmel riceve la cittadinanza italiana: “Mi diceva che avevo il cervello di un criceto.” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il comico Jimmy Kimmel riceve la cittadinanza italiana: “Mi diceva che avevo il cervello di un criceto…”

Leggi anche Jimmy Kimmel, il comico Usa diventa cittadino italiano e cita la nonna campana - Jimmy Kimmel, il noto comico americano, ha fatto un passo inaspettato diventando cittadino italiano proprio nel giorno del 79esimo anniversario della Repubblica.

