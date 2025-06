Il cinema Astra non va in vacanza | ' Dogville' e ' La conversazione' aprono la stagione estiva

Il Cinema Astra di Modena è pronto a stupire anche in estate! Con l'apertura della stagione estiva il 3 giugno, presenta un mese di film imperdibili, tra cui "Dogville" e "La conversazione". Un'iniziativa che si inserisce nel trend di riscoperta del cinema come esperienza sociale, perfetta per le calde sere d'estate. Non perdere l'occasione di vivere emozioni sul grande schermo a prezzi speciali!

Con l'arrivo dell'estate, il Cinema Astra non va in vacanza. Anzi, rilancia. A partire da martedì 3 giugno, lo storico cinema modenese darà il via a un mese di programmazione speciale e continuativa, da lunedì a domenica, pensata per accompagnare le serate di giugno con prezzi speciali

Leggi anche “Buio in sala”, al via al Cinema Astra la rassegna di cinema e psicoanalisi - Buio in sala al Cinema Astra: dal 14 maggio al 11 giugno, Firenze ospita una rassegna che intreccia cinema e psicoanalisi.

