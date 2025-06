Il Chelsea piomba su Maignan | i Blues trattano col Milan vogliono il portiere al Mondiale per club

Il Chelsea punta forte su Mike Maignan, portiere del Milan, in vista del Mondiale per Club. Un colpo che potrebbe rivoluzionare la squadra londinese e rafforzare la sua ambizione di tornare ai vertici del calcio mondiale. Maignan non è solo nel mirino dei Blues: anche lo United lo desidera come erede di Onana. In un mercato sempre più competitivo, chi riuscirà a spuntarla? La saga continua!

Canale aperto tra le società, Maresca cerca un top nel ruolo. Anche lo United interessato: vorrebbe il francese al posto di Onana.

