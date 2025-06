Il caso insolito di via Fra Carnevale

Via Fra Carnevale, un percorso che racconta più di una semplice discesa. La natura si fa protagonista, ma non senza ostacoli: le erbe crescono rigogliose, rendendo la strada una vera sfida per i passanti. E mentre i rattoppi e le buche aumentano, anche il dibattito pubblico si intensifica. Un tema che riflette l'attenzione verso l'ambiente urbano e la necessità di spazi pubblici più sicuri e accessibili. Pronto a scoprire come la comunità reagisce?

La situazione di via Fra Carnevale si infittisce: le erbe e i cespugli, con la primavera quasi impenetrabili, rendono davvero stretta la discesa già non facile per la ripidezza e le buche e i rattoppi che la strada ha collezionato negli anni. Ma si infittisce anche in senso metaforico: nell'articolo apparso domenica sul Carlino, il consigliere Carrabs evidenziava un abbandono generale da parte del Comune e dei lavori per acquedotto e fibra ottica lasciati in sospeso. A tal proposito Marche Multiservizi precisa che "non ha eseguito alcun intervento sull'acquedotto. Sono stati invece realizzati e completati, già da qualche settimana, i lavori per la sostituzione di un tratto di rete fognaria.

