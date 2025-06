Il caso del professore e ChatGPT | l’IA come capro espiatorio dell’odio online è una deriva da non prendere

Il caso del professore Addeo riaccende una questione cruciale: l'intelligenza artificiale può davvero diventare un capro espiatorio per l'odio online? In un’epoca in cui l'educazione digitale è fondamentale, è essenziale riflettere sulle responsabilità individuali. La vera sfida è sviluppare una coscienza civile che ci protegga dalle insidie della rete, trasformando l’IA da strumento di divisione a veicolo di dialogo e comprensione. Un tema che merita attenzione!

Il caso del professore Addeo riapre il dibattito su responsabilità e IA: può ChatGPT essere usato come scusa per l’odio online? Un tema che chiama in causa educazione digitale e coscienza civile. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Il caso del professore e ChatGPT: l’IA come capro espiatorio dell’odio online è una deriva da non prendere

